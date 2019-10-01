РИАМО - 1 окт. В Подмосковье в 2019 году 264 участника программы «Социальная ипотека» приобрели жилье, по числу квартир лидируют Балашиха, Химки и Подольск, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Всего с начала реализации программы «Социальная ипотека» ее участники приобрели 1355 квартир и 10 жилых домов. 264 специалиста реализовали свое жилищное право в Московской области в 2019 году», – отмечается в сообщении.

Наибольшим спросом среди профессионалов пользуются квартиры в Одинцове – там приобрели в городском округе 24 квартиры. На втором месте – Мытищи, здесь куплено 23 квартиры. На третьем – Красногорск – 20 квартир.

В 2019 году участники программы покупали жилье в 44 муниципальных образованиях, в том числе: 18 квартир в Балашихе, 16 в Химках, 14 в Подольске, 14 в Королеве, 12 в Сергиевом Посаде, 11 в Ленинском городском округе, 10 в Щелкове, 10 в Раменском, девять в Люберцах, пять в Лобне, пять в Орехово-Зуеве, пять в Коломне, пять в Дмитровском округе, четыре в Ступине, четыре в Реутове, четыре в Пушкине, четыре в Клину, четыре в Истре, четыре в Долгопрудном, три в Богородском, три в Бронницах, три в Домодедове, три в Наро-Фоминске, три в Электростали.

«Участник программы «Социальная ипотека» может купить жилье в городском округе, в котором находится его место работы или в граничащем городском округе или районе. Сумма выданных субсидий за 2019 год составила 800 миллионов рублей. Из бюджета Московской области оплачивается полная стоимость жилья, участник платит лишь проценты по кредиту», – пояснила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Программа продлена на 2020 год, в ней могут принять участие врачи, учителя, молодые ученые и уникальные специалисты, тренеры спортивных школ. Прием заявок осуществляют курирующие министерства правительства Московской области.