РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 окт. Заведующая библиотекой №13 подмосковного Подольска Лариса Самашова победила в очном отборочном туре всероссийского фестиваля-конкурса авторской песни и поэтического творчества среди работников муниципальных образований, учреждений и предприятий и примет участие в его финале, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Сочи прошел отборочный тур I Всероссийского фестиваля-конкурса авторской песни и поэтического творчества среди работников муниципальных образований, учреждений и предприятий «Живая лоза – 2019». Городской округ Подольск на нем представила заведующая библиотекой №13 МУК «ЦБС города Подольска» Лариса Самашова.

«Самашова стала победителем очного отборочного тура фестиваля. Желаем Ларисе успеха в финале фестиваля, который состоится в Москве с 11 по 15 декабря 2019 года в гостиничном комплексе «Измайлово», – говорится в сообщении.

В ходе отборочного тура состоялись оценка и прослушивание конкурсантов, проведение совместных творческих вечеров, финальные выступления в концертном зале комплекса «АкваЛОО» и определение победителей для участия в финале.

Фестиваль-конкурса создан для того, чтобы поддерживать, развивать и популяризировать авторскую песню, поэтическое творчество, выявлять и отбирать талантливых авторов, оказывать помощь в их творческом росте и совершенствовании мастерства. Организатором конкурса является ООО «Международная академия развития образования» при участии МОО «Московская ассоциация предпринимателей».