РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 окт. Жители Люберец 3 октября смогут посетить ознакомительные уроки по скандинавской ходьбе в городских парках, сообщается в Instagram-аккаунте Люберецких парков.

Скандинавская ходьба – это вид физической активности, в которой используются специальные палки и определенная техника ходьбы.

«Занятие будет проводить профессиональный тренер и инструктор ЛФК, призер и победитель соревнований по скандинавской ходьбе, член Московской областной федерации северной ходьбы – Наталья Морозова. Первая ознакомительная тренировка на территории Центрального парка культуры и отдыха пройдет в четверг, 3 октября, в 11:00 сбор у фонтана. По всем вопросам просьба обращаться по контактному телефону тренера – 8(915)285-35-74», – говорится в сообщении.

Мероприятие проводится в рамках программы «Активное долголетие» и организовано при поддержке спорткомитета городского округа Люберцы.