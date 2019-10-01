РИАМО – 1 окт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться вердикта следствия по делу полковника ФСБ Черкалина, которого обвиняют во взятках, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В настоящий момент ведутся следственные действия, нужно просто дождаться вердикта», — сказал Песков.

Он добавил, что Владимир Путин не выполняет следственные функции, это не входит в его прерогативу. Всю необходимую информацию Путину доложат, а сейчас он летит в Армению.

Полковник Черкалин, ставший символом коррупции в ФСБ, обвиняется Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) в получении взяток в особо крупном размере и таком же особо крупном мошенничестве. Его арестовали в апреле этого года.

Во время обысков у полковника нашли 800 миллионов рублей, 72 миллиона долларов США и 8 миллионов евро. Общая стоимость подлежащего обращению в доход государства имущества составляет свыше 6,3 миллиардов рублей. Совокупный легальный доход Черкалина и членов его семьи с 2005 по 2019 год составил 55 миллионов рублей.