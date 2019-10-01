РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 1 окт. Сотрудники правоохранительных органов Домодедова разыскивают свидетелей ДТП, в результате которого погибла школьница, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

Авария произошла утром 27 сентября на улице Гагарина, возле школы №4. Водитель автомобиля ГАЗ совершил наезд на женщину и ее дочь, переходивших проезжую часть. В результате инцидента семилетняя девочка погибла, ее мать госпитализировали. Водителя задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело.

«В рамках расследования уголовного дела в отношении водителя, совершившего наезд на пешеходов, необходимо установить очевидцев, которые видели, могут пояснить обстоятельства и (или) имеют запись видеорегистратора данного ДТП», – говорится в сообщении.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться в следственное управление УМВД России по городскому округу Домодедово по телефону: 8(496)793-20-54. Данное дело расследует Юрий Бойцов.