РИАМО - 1 окт. Более 41 миллиона рублей похитил неизвестный из квартиры москвича в Пресненском районе столицы, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичного ГУ МВД РФ.

По словам заявителя, после смерти жены в течение нескольких лет у него длится гражданско-правовой спор с падчерицей из-за этой квартиры. За время его отсутствия она сменила в помещении входные замки.

«На основании имевшегося у гражданина судебного решения дверь в данную квартиру была вскрыта. При осмотре квартиры он заявил о пропаже принадлежащих ему денежных средства в размере 41,7 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка.