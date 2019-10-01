РИАМО - 1 окт. В столичной больнице скончался офицер центрального аппарата Следственного комитета РФ, полковник юстиции Владислав Капустин, раненый ножом возле проходной ведомства, сообщается на официальном сайте СК России.

Нападение произошло во время приема граждан прямо на проходной ведомства на Техническом переулке. Капустин получил ножевое ранение и был госпитализирован.

«Он выполнял свои обязанности по организации приема граждан, когда получил смертельное ранение. Владислав Капустин был экстренно госпитализирован для проведения операции, но, к сожалению, его жизнь спасти не удалось», – говорится в сообщении.

Нападавшего задержали, с ним работают следователи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

«Начат сбор характеризующего материала на задержанного. По предварительной информации, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме того, в ходе первичного общения задержанный проявил неадекватность поведения, в связи с чем в самое ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его психического состояния», – добавляется в материале.

Следователи установят и оценят все обстоятельства нападения. Также в СКР намерены оказать всю необходимую помощь и поддержку семье погибшего сотрудника.