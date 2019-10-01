РИАМО – 1 окт. Завершаются монолитно-бетонные работы на закрытой части тоннеля на участке автодороги МКАД – поселок Коммунарка, в настоящее время на объекте проводятся фасадные работы и монтаж инженерно-технических сетей, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города.

«Мы завершаем монолитно-бетонные работы на закрытой части тоннеля на участке автодороги МКАД – поселок Коммунарка. Закончено бетонирование рампы тоннеля на выезде, строители приступили к облицовке стен гранитом. На рамповой части тоннеля со стороны въезда бетонирование завершено более чем на 50%», – отметил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Строящийся тоннель направленного левоповоротного съезда обеспечит выезд с внутренней стороны МКАД в сторону области. Общая протяженность тоннеля 495 метров под две полосы движения. Монолитная готовность тоннеля составляет около 98%. Строители приступили к фасадным работам и монтажу инженерно-технических сетей.

Кроме этого, ведется строительство эстакады направленного левоповоротного съезда с Калужского шоссе на строящуюся магистраль в сторону области под две полосы движения. Протяженность эстакады – 440,6 метра.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу, внутриквартальные дороги новой Москвы реконструировать, приспособить для движения общественного транспорта, чтобы они могли эффективно дублировать основные магистрали и обеспечивать проезд к жилой застройке, деловым и офисным центрам», – дополнил Бочкарев.

Автомобильная дорога МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево обеспечит более удобные транспортные связи между поселениями Сосенское, Воскресенское, Десеновское и Рязановское в Новомосковском административном округе города Москвы, выезд к аэропорту Остафьево.