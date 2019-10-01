РИАМО – 1 окт. В Московской области отмечается рост общего числа переходов прав на недвижимое имущество на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, так, в январе-августе 2019 года управлением Росреестра по Подмосковью зарегистрировано более 140 тысяч таких переходов, говорится в сообщении пресс-службы управления.

Это на 7,9% больше, чем за восемь месяцев 2018 года (130460), и на 24,8% больше, чем за восемь месяцев 2017 года (112809).

«В августе 2019 года подмосковным Росреестром зарегистрировано 17579 переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья, что на 4,7% меньше, чем в июле текущего года (18441 договор)», – отмечается в сообщении.