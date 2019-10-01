РИАМО - 1 окт. Власти столицы готовы поддержать установку мемориальной таблички на доме, в котором жил художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров, скончавшийся на 86-ом году жизни, сообщает ТАСС.

О том, что власти готовы оказать помощь в установлении доски, заявил на прощании с Захаровым в театре «Ленком» председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Марк Анатольевич не нуждается в том, чтобы время подтвердило его гениальность. Уверен, что в самое ближайшее время коллектив «Ленкома» выйдет с предложением установки памятной доски на доме, где жил Захаров. И она будет установлена, без всякого сомнения», - сказал Герасимов.

Он также напомнил, что ранее предлагалось переименовать театр «Ленком» в честь Захарова. По его словам, это решение также будет поддержано властями Москвы.

Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Он запомнился зрителям как режиссер сериала «12 стульев», телеспектаклей «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», фильма «Тот самый Мюнхгаузен» и многих других. С 1973 года он являлся главным режиссером и художественным руководителем «Ленкома».

Захаров был удостоен множества наград – ему присвоили звание Героя труда Российской Федерации, народного артиста СССР, он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».