РИАМО - 1 окт. По данным за сентябрь, самыми востребованными занятиями «Московского долголетия» стали общая физическая подготовка (ОФП), гимнастика и фитнес, скандинавская ходьба, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«По данным за сентябрь 2019 года, самыми популярными занятиями среди московских пенсионеров являются ОФП (13,3%), гимнастика (12,6%), фитнес, тренажеры, зумба (8,3%), скандинавская ходьба (6,7%), информационные технологии (13,6%), английский язык (10,7%), танцы (8,2%), творчество (5,1%)», — говорится в сообщении.

Программа «Московское долголетие» реализуется с марта 2018 года. В 2019 году увеличилось количество мест, где можно записаться в программу, с 135 до 1,2 тысячи. Записаться можно в ЦСО, центрах госуслуг «Мои документы», поликлиниках и других государственных учреждениях, где проходят занятия.

Большинство участников — люди 60-70 лет. Однако более 8,3 тысячи участников, или 7,2%, старше 80 лет. Треть пенсионеров посещают два и более кружка. 85% участников программы – женщины.