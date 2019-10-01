РИАМО - 1 окт. Федеральная антимонопольная служба приняла решение внести ООО «ТД «РЕМЕЗА» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС.

«Ранее <…> поступило обращение от АО «Красноармейский научно –исследовательский институт механизации» о внесении сведений в отношении ООО «ТД «РЕМЕЗА» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения договора на поставку компрессорной установки», - отмечается в сообщении.

Рассмотрев дело, в ФАС признали сведения об ООО «ТД «РЕМЕЗА» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Однако в компании с этим не согласились и обратились в суд.

Накануне арбитражный суд города Москвы поддержал решение Московского областного УФАС о внесении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.