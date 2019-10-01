РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 окт. В подмосковном Подольске более 14 тысяч учащихся 5, 7, 9 и 10 классов до ноября текущего года проверят свои знания посредством региональных диагностических работ (РДР), сообщается на сайте администрации горокруга.

«Более 14 тысяч учащихся всех школ Подольска напишут РДР до ноября 2019 года. Свои знания по русскому языку и математике смогут проверить почти 5 тысяч учеников пятых классов. В диагностических работах по математике примут участие 4 тысячи учеников седьмых классов, около 4 тысяч учеников девятых классов и более 1,5 тысячи десятиклассников», – говорится в сообщении.

Результаты диагностических работ сделают максимально объективными благодаря использованию Единой автоматизированной информационной системы оценки качества образования, которая доступна через «Школьный портал».

«Доступ к контрольно-измерительным материалам открывается в строго регламентированное время, индивидуальные комплекты распечатываются перед началом проведения диагностических работ. Результаты выполнения становятся известны через три рабочих дня после написания. Они могут использоваться для оценки динамики овладения предметными результатами, для планирования работы по устранению пробелов в знаниях школьников и выстраивания индивидуальных траекторий обучения школьников», – заключается в сообщении.