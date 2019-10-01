РИАМО - 1 окт. Федеральное министерство финансов внесло в Госдуму РФ проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, в соответствии с которым в России ужесточится налогообложение богатых граждан, сообщает РБК.

«Платить налоги в России обяжут граждан, которые провели в стране 90 дней в году и имеют здесь дом, бизнес и личные контакты. Сейчас, чтобы «утратить налоговую связь» с Россией, надо провести в стране менее 183 дней. <…> Многие предприниматели пользуются этим, чтобы не отчитываться ФНС об иностранных активах и не платить налог с нераспределенной прибыли», - говорится в материале.

Вместе с ужесточением условий для признания налогового резидентства в стране предлагается сравнять ставки НДФЛ для налоговых резидентов и нерезидентов (по 13%). Сейчас ставка налога на доходы для нерезидентов составляет 30%.

Предполагается, что данная мера остановит богатых россиян от длительных выездов из страны.