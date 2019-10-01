РИАМО – 1 окт. По предписаниям Госадмтехнадзора за неделю в девяти муниципалитетах Подмосковья приведены в соответствие с нормами 17 детских площадок, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В период с 23 по 27 сентября по итогам надзорной деятельности инспекторов Госадмтехнадзора устранены недочеты в содержании 17 детских игровых площадках в девяти муниципальных образованиях Подмосковья. Надзор за устранением недостатков в содержании детской инфраструктуры продолжается. Так, в городском округе Истра исправлены нарушения на детской площадке в селе Новопетровское по улице Советской, около 42 дома», – отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

В Коломенском городском округе отремонтировали две детские площадки на улице Весенней, 6, а также в поселке Пески, на улице Аптечная, дом 9. Кроме того, исправлены недостатки в содержании детских игровых элементов на улице Молодежная в городском округе Озеры.

На минувшей неделе устранены опасные детали в селе Рахманово, около дома 128А в городском округе Павловский Посад. Приведены в порядок четыре детские площадки в городском округе Егорьевск: на улице Горького, дом 4, в 1-м микрорайоне, дом 30, на улице Октябрьская, дом 37/3Б, а также на улице Советская, дом 185.

В Солнечногорске инспекторы пресекли нарушения установленных нормативно-правовыми актами порядка и условий содержания детских площадок по адресам: улица Набережная, дом 7А, дом 5; улица Центральная, дом 4.

На Центральной улице, дом 4 в Орехово-Зуевском городском округе инспекторы Госадмтехнадзора привлекли ответственную организацию к исправлению недочетов в содержании деткой игровой инфраструктуры.

По итогам надзора в городском округе Зарайск также устранены нарушения в содержании детских игровых объектов. Безопасными стали детские площадки в деревне Протекино, дом 70, в микрорайоне – 1, дом 1, а также в деревне Алферово, микрорайон, дом 7, уточнил Баженов.

По его словам, в Королеве устранены нарушения на детской площадке на улице Терешковой.