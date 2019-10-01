РИАМО - 1 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник официально открыл клуб для пожилых людей «Мой социальный центр» в районе Марьина Роща, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Правительство Москвы скрупулезно выполняет все социальные обязательства перед москвичами старшего поколения. Месяц назад мы приняли решение о повышении минимального размера пенсии с городского доплатой до 19,5 тысяч рублей в месяц. Это очень важно, но недостаточно. Москвичи, которые сегодня выходят на пенсию, нуждаются не только в материальной поддержке», – заявил Собянин.

По мнению градоначальника, не меньшее, а порой и большее значение имеет создание возможностей для самореализации, творческой активности и общения.

Стартовавшая в прошлом году программа «Московское долголетие» востребована у жителей столицы. В новом сезоне появилось еще больше интересных кружков и активностей. Мэр столицы рассказал, что нужно идти дальше и дать пожилым людям возможности для проявления инициативы, реализации собственных проектов, неформального общения и интересного досуга. Первый такой клуб по интересам и открылся в Марьиной Роще.

Площадь клуба – более 1 тысячи квадратных метров. Он находится на улице Сущевский Вал, дом 31, строение 2. Посетителей здесь начали принимать в июле. Первого октября, в День старшего поколения, состоялось официальное открытие. На территории есть парковка на 10 мест, в том числе четыре предназначаются для инвалидов.

В помещениях центра проведен ремонт, закуплены оборудование и мебель, что позволило создать уютную среду для людей старшего поколения. Широкие просторные коридоры, специальные туалетные комнаты и двухуровневая стойка общения позволяют чувствовать себя комфортно маломобильным людям.

В центре есть семь просторных залов. В актовом зале проходят лекции и мастер-классы. В спортивном центре можно позаниматься йогой, гимнастикой, танцами. В шумной гостиной можно поиграть в бильярд, теннис, шашки и компьютерные игры, а также просто пообщаться друг с другом. В тихой гостиной играют в шахматы, читают, проводят литературные вечера.

Есть также медиагостиная с домашним кинотеатром, в ней проходят в том числе уроки компьютерной и финансовой грамотности. А в творческой мастерской собираются все, кто любит работать руками – шить, вязать, лепить, рисовать.

«Мой социальный центр» в Марьиной Роще работает 7 дней в неделю с 10:00 до 21:00. Все услуги центра бесплатны. С начала работы его услугами воспользовались около 6 тысяч человек. Прошло более 200 мероприятий и творческих встреч. Работают клубы рисования, танцев, пилатеса, актерского мастерства.