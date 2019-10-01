РИАМО - 1 окт. Клинцовский городской суд Брянской области рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении футбольного тренера Александра Протасовицкого, которого осудили вместе с его друзьями — футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевм, сообщается на официальном сайте суда.

«Клинцовский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденного Протасовицкого Александра Сергеевича от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», - говорится в сообщении.

Протасовицкий оказался в центре скандала вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его братом Кириллом, экс-хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым. Их осудили по делу о потасовках, в которых они участвовали.

Так, одна драка произошла у гостиницы «Пекин» в столице, где пострадал водитель сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в «Кофемании» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Суд приговорил Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии, Кокорин получил 1 год и 6 месяцев колонии. Младший брат игрока «Зенита» Кирилл получил 1 год и 6 месяцев колонии, Александр Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев. Однако в начале сентября было удовлетворено прошение Мамаева и братьев Кокориных об условно-досрочном освобождении.