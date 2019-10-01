РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 окт. Бесплатные консультации по вопросам «дачной амнистии» проведут для жителей подмосковного Подольска 3 октября, 7 ноября и 5 декабря, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В комитете имущественных и земельных отношений 3 октября, 7 ноября и 5 декабря 2019 года с 9:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 13:00 до 13:48) проведут бесплатные консультации с участием специалистов Подольского филиала ГУП Московской области «МОБТИ» по вовлечению незарегистрированных объектов недвижимости в налоговый оборот», – говорится в сообщении.

Консультации пройдут в кабинете №210В в администрации Подольска, расположенной по адресу: улица Кирова, дом №4.

В июле Совет Федерации одобрил закон о возобновлении «дачной амнистии», которая вводит упрощенный порядок регистрации домов и других строений на дачных участках. Предыдущий период «дачной амнистии» завершился 1 марта 2019 года.