РИАМО - 1 окт. На территории природно-исторического парка «Битцевский лес», расположенного по адресу: Москва, улица Академика Янгеля, владение 11, проводится проверка, власти выявляют объекты самостроя, говорится в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно земельных отношений города.

«По итогам мониторинга было выявлено более 30 объектов самостроя, на данный момент 15 из них ликвидировано», - сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Выявленный самострой размещен на площади 9 гектаров. Правоустанавливающих документов у объектов нет.

«На территории функционировал автосервис, складская база, часть земельного участка использовалась под стоянку большегрузных машин. Земельный участок был несанкционированно огорожен и охранялся», - рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Битцевский лесоспарк занимает площадь в 2,2 тысячи гектаров. Он является второй по величине особо охраняемой природной территорией столицы. Кроме того, это первый в России природный парк, организованный по инициативе жителей близлежащих районов.