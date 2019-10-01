РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 1 окт. Пенсионеры Котельников во вторник могут получить скидки на ассортимент товаров в торговых павильонах и бесплатно подстричься, акции приурочены ко Дню пожилых людей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Первого октября во всем мире отмечают День пожилых людей. Предприниматели Котельников совместно с администрацией округа подготовили приятные акции для жителей.

«В торговых павильонах в этот день всем пожилым людям будет предоставлена скидка от 10 до 15% на весь ассортимент товаров. Получить скидку можно будет в павильонах, расположенных по следующим адресам: улица Новая, дом №11, микрорайон Силикат, дом №4, микрорайон Белая дача, дом №13 (павильоны «Мясо», «Овощи»), микрорайон Ковровый, рядом со школой №2», – говорится в сообщении.

Также в этот день барбершоп Gent`s предлагает пожилым людям подстричься абсолютно бесплатно. Получить подробную информацию, а также предварительно записаться на стрижку можно по телефону: +7(977)97-441-97.