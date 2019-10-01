РИАМО - 1 окт. На западе Москвы в районе Ново-Переделкино возведут комплекс по производству продуктов питания из мяса, уже выдано соответствующее разрешение на строительство по адресу: улица Новоорловская, владение 3, строение 6, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Здание построит инвестор. Застройщик уже подал извещение о начале строительно-монтажных работ. Строительство планируется завершить в январе 2021 года», - рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Проект предусматривает возведение здания сложной формы площадью около 39 тысяч квадратных метров. Комплекс будет состоять из трех блоков – административного, производственного, приемки и отгрузки продукции. В административном блоке также разместится выставочный зал готовой продукции, а также складские и кладовые помещения, помещения для подготовки, разгрузки и погрузки.

Здесь же будет находиться столовая с обеденными залами и баром, лекционные залы, камеры охлаждения фруктов, напитков, мяса, рыбы, молочных продуктов, горячий и холодный цеха, доготовочный и овощной цеха. Также будет оборудован подземный паркинг на 33 машино-места.

Технологическую линию по изготовлению продукции разместят в производственном блоке, который займет три этажа. Рядом возведут отдельно стоящее здание котельной, очистные сооружения. Кроме того, будет проведено благоустройстве, обустроены проезды и тротуары, открытые стоянки на 20 мест для легковых автомобилей и восемь мест – для большегрузных.

Проектом предусмотрено использование экологичных материалов, а также энергоэффективных технологий, который позволят снизить расходы на эксплуатацию.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам производственного здания в Ново-Переделкино будут привлекаться специалисты Центра экспертиз, которые проведут весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – заключил Антосенко.