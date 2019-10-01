РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 окт. Спортсмены «РосМолСпорт Московской области» провели зарядку для маленьких пациентов нефрологического отделения детской больницы Люберец, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного центра охраны материнства и детства.

В рамках Всемирного дня сердца 30 сентября нефрологическое отделение Люберецкой детской больницы навестили представители «РосМолСпорт МО» – помощник депутата совета депутатов Люберец Игорь Ковров и тренер фитнес-клуба RE:fit Алексей Бусаров.

«Спортсмены рассказали ребятам о том, как заботиться о своем сердце и почему в жизни каждого так важен спорт. Не обошлось, конечно, без зарядки», – говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря МОЦОМД Алины Антоновой, медики центра хотят, чтоб их подопечные знали, как правильно следить за своим здоровьем.

«Представители «РосМолСпорт МО» очень правильными и простыми словами объяснили нашим ребятам, как добиться результатов», – заключила Антонова.