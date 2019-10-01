РИАМО - 1 окт. На фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота» задержали партию горшечных растений кампанулы из Венгрии, в партии обнаружили западный калифорнийский цветочный трипс, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений», – отмечается в сообщении.

Растения уничтожили в соответствии с фитосанитарным законодательством.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным вредителем. Он отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.