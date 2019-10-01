Беговые фестивали в Москве в последнее время стали всесезонными. Многие участники регулярно занимаются кроссфитом и ходят в беговые клубы, но есть и те, кто бежит дистанцию без особой подготовки. Обозреватель РИАМО впервые проверила свои силы в командном забеге «Стань человеком» и рассказала, стоит ли участвовать в таких мероприятиях.

Как устроен забег

© Ольга Швенк © Ольга Швенк © Ольга Швенк 1 из 3

Командный забег «Reebok. Стань человеком» многие профессионалы считают одним из самых экстремальных, так как кроме бега участникам нужно выполнить ряд испытаний — отжимания, подъем и перенос отягощений, берпи, планку и присед. Задача — не просто сделать упражнения качественно, но и прийти к финишу, затратив как можно меньше времени.

Новички думают, что испытания — как «Веселые старты» в школе, и к ним можно особенно не готовиться. На деле это оказывается мини-версией «Гонки героев», поэтому многие команды идут пешком между испытаниями.

В забеге, который проходил 28 и 29 сентября, участникам были доступны две дистанции: «стандарт» — 7 километров бега с 12 препятствиями, которую бежало большинство, и «элит» — 10 километров бега с 16 испытаниями, которая подходит для профессионалов.

Отличие от большинства забегов в том, что ты бежишь в команде, которая скреплена общим канатом и номером. Если один из участников заваливает испытание, то отдуваться приходиться всем — выполнять штрафные берпи, приседания или стойку в ласточке.

Я бежала «стандарт» в составе журналистской команды, состоящей из двух женщин и четырех мужчин. До этого я никогда не участвовала в забегах, но о базовых упражнениях кроссфита представление у меня было.

Для участия нужен был паспорт и медицинская справка с формулировкой «противопоказаний не имеет, допущен к старту на полумарафон».

Чтобы зарегистрироваться на месте и размяться, на забег рекомендовано приходить за три часа, но в реальности достаточно часа. Впрочем, если прийти раньше, то можно успеть обойти все интерактивные зоны — сделать прическу, командное фото, кастомизировать футболку или выпить кофе. Перед забегом можно переодеться в теплых раздевалках и сдать вещи в камеру хранения.

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Сложности забега

© Ольга Швенк © Ольга Швенк 1 из 2

Полный перечень испытаний можно было узнать только в день старта, поэтому во время забега неприятных сюрпризов было много.

Первое, что может удивить неподготовленного бегуна — пересеченная местность. Наша трасса проходила по ландшафтному парку «Митино» — бежать приходилось то в гору, то с горы, периодически огибая ветки с деревьев, которые тычут прямо в лицо. В день нашего забега еще и шел дождь, и я боялась поскользнуться на мокрых листьях.

Так как со старта до финишной прямой нельзя отцепляться от каната, то приходится искать единый темп бега. Мы периодически расцеплялись, чтобы отдыхать, но если бы это увидели волонтеры, то команду могли дисквалифицировать. С другой стороны, бежать «в сцепке» по-своему удобно — если один участник заскользит по траве, то другие члены команды позволят ему сохранить баланс и не упасть с помощью каната.

Самыми сложными для меня оказались подтягивания и отжимания. Подтянуться девушкам нужно было не меньше двух раз, но для тех, кто и этого не может, нужно было сделать 10 берпи на асфальте. Мои результаты — ушиб и растяжение кисти. Во время подтягиваний других членов команды все участники сидят «в стульчике», поэтому даже если ты не приседаешь, отдыхать тебе никто не даст. Что касается отжиманий, то их нужно было сделать 10, но каждое из них в порядке очереди с другими членами команды — и все остальное время стоять в планке. Девушкам разрешено отжиматься с колен, но после отжима с колен от асфальта бежать становится еще труднее.

Еще одна сложность забега в том, что многие испытания нужно проходить синхронно, а из-за разницы в росте и степени подготовки это может не сразу получиться. Например, мы потеряли много времени на выпадах с гирей в первом испытании и на приседаниях с мячом в последнем.

Без бегового опыта уже после нескольких испытаний начинаются проблемы с дыханием. Восстановиться помогает вода, которую во время забега дают два раза.

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Зачем участвовать

© «Reebok. Стань человеком» © Ольга Швенк 1 из 2

Среднее время прохождения всех испытаний — 1 час 20 минут, мы уложились в 1:37, но почти не отдыхали и все время бежали. На мой взгляд, бежать и выполнять испытания совсем без подготовки будет тяжело, но любителям даже самого базового фитнеса, скорее всего, понравится.

Опытные участники забега рассказывают, что после такого испытания берут выходной, так как болит все тело. Так как я бежала без подготовки, то почувствовала боль в мышцах уже к вечеру воскресенья.

При наблюдении за другими командами стало понятно, что в забеге принимают участие не только любители спорта. Многие девушки постоянно фотографировались на испытаниях, а другие ныли на дистанции и тормозили свои команды.

По формату командный забег напоминает тимбилдинг и групповые тренировки в зале, поэтому каждый участник в команде на дистанции делает немного больше своих возможностей. Я думаю, это хорошая проверка собственной выносливости и мотивация к тому, чтобы купить абонемент в фитнес-клуб.