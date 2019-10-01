РИАМО (КОРОЛЕВ) – 1 окт. В дорожно-транспортных происшествиях на территории Королева с начала текущего года погибли три человека, пострадал 61 человек, сообщила «РИАМО в Королеве» инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Королев Эльвира Фадеева.

В целях усиления профилактической работы, направленной на снижение количества и тяжести ДТП, связанных с наездами на пешеходов в зоне действия пешеходных переходов, на территории Королева с 1 по 6 октября проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».

«С начала года на территории обслуживания произошло 56 дорожно-транспортных происшествий (в прошлом году их количество составило 59), в которых 61 человек ранен и 3 погибло. С участием детей произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. Для уменьшения числа ДТП и их тяжести в городе проводится оперативно-профилактическое мероприятие», – сказала Фадеева.

Она добавила, что с начала года было совершено 25 наездов на пешеходов, 13 из которых совершены в зоне пешеходного перехода. Количество наездов снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.