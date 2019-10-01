РИАМО - 1 окт. Земельный участок площадью 3,5 гектара для строительства бизнес-центра выставлен на торги в столичном районе Северный, победитель должен будет построить объект в течение семи лет, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

Участок расположен по адресу: Долгопрудненское шоссе, владение 5. Начальный размер годовой арендной платы – 64 024 610,75 рубля. Суммарная поэтажная площадь объекта составит 156,8 тысячи квадратных метра.

«Учитывая потенциал района, в котором в настоящее время активно создается городская инфраструктура, включая жилые комплексы, социальные объекты, а также объекты улично-дорожной сети, вложение в строительство крупного бизнес-центра экономически выгодно для инвесторов. В настоящее время проводится заявочная кампания», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что с победителем торгов заключат договор на семь лет, в течение этого времени нужно будет построить торговый центр.

Заявку можно подать до 25 ноября. Торги пройдут 28 ноября.