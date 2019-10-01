РИАМО - 1 окт. В Подмосковье и Москве до 21 часа 2 октября объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Этот уровень погодной опасности объявили в Московском регионе с 09:00 до 21:00 2 октября из-за порывистого ветра. С 21 часа 1 октября до 9 часов 2 октября предупреждение о погоде не требуется.

«Желтый» уровень объявили также в Тверской, Ярославской, Костромской, Смоленской, Брянской, Орловской, Липецкой, Рязанской и Белгородской областях.

Порывы ветра в Подмосковье и Москве 2 октября могут достичь 12-17 метров в секунду.