РИАМО - 1 окт. Правительство Российской Федерации выделит около 500 миллионов рублей для закупки медицинского оборудования в медучреждения Московской области, сообщил руководитель комитета по охране здоровья Госдумы РФ Дмитрий Морозов на III съезде терапевтов Московской области, проходящем в региональном Доме правительства.

«Бюджет здравоохранения увеличится практически в два раза. Он припоминает с каждым годом, есть постоянные выделения из резервного фонда. Только позавчера правительство подписало выделение из резервного фонда почти полумиллиарда рублей на закупку медицинских изделий для Московской области», - сказал Морозов.

Он добавил, что руководство страны уделяет все больше внимания поддержке и спонсированию медицины. Например, на совершенствование онкологической отрасли в стране выделено 740 миллиардов рублей.