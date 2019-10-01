РИАМО – 1 окт. Около 30 «умных» остановок оборудуют в городском округе Серпухов в следующем году, такие меры будут предприняты по поручению губернатора Подмосковья, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В 2019 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева новые павильоны появились в пяти точках муниципалитета.

«Остановки оборудованы освещением, розетками для зарядки мобильного телефона и видеокамерами, которые подключены к системе «Безопасный регион». Программа представляет собой централизованную систему видеонаблюдения с возможностью длительного хранения и анализа входящей информации», – говорится в сообщении.

Кроме того, она является эффективным инструментом для профилактики правонарушений, совершаемых в общественных местах, и повышения их раскрываемости.