РИАМО - 1 окт. Дети из школ 57 городских округов Подмосковья станут участниками международного исследования PISA, в прошлом году свыше 3,5 тысяч школьников региона принимали участие в этом исследовании, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Московская область стала одним из 14 субъектов-участников регионального и российского анализа качества общего образования на основе международных исследований PISA. Участие в проекте примут 300 школьников региона.

«В список вошли школы из Серпухова, Домодедова, Долгопрудного, Истры, Химок и другие. Учащиеся в возрасте 15 лет смогут проверить свою естественнонаучную, читательскую и математическую грамотность. Для наших ребят это не ново, в прошлом году свыше 3,5 тысяч школьников из 71 учреждения региона поучаствовали в PISA», – сказала Забралова.

Она добавила, что исследование позволяет оценить состояние системы образования каждого региона, способность школьников применять в реальной жизни знания, полученные во время учебы.