РИАМО – 1 окт. В Солнечногорске допустили нарушения при организации и проведении торгов на право заключения договора управления многоквартирными домами, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Накануне была рассмотрена жалоба ООО «УК «Рядом с вами» на действия администрации городского округа Солнечногорск при организации и проведении торгов на право заключения договора управления МКД.

«Согласно доводу жалобы, собственниками помещений в многоквартирных домах, являющихся объектом торгов, самостоятельно выбран способ управления общим имуществом и определена управляющая организация. В силу пункта 39 правил проведения конкурса администрация должна была отменить проведение торгов», – отмечается в сообщении.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка проведения торгов, признала жалобу обоснованной.

Администрации городского округа Солнечногорск выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений путем принятия решения в соответствии с пунктом 39 правил проведения конкурса.