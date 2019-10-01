РИАМО - 1 окт. До конца года в 62 поликлиники Московской области поступит тяжелое медицинское оборудование, региональное правительство уделяет большое внимания развитию медучреждений, сообщил первый вице-губернатор Подмосковья Ильдар Габдрахманов на III съезде терапевтов Московской области, проходящем в региональном Доме правительства.

«В этом году у нас задача смонтировать тяжелое оборудование в 62 поликлиниках. Сейчас ведутся соответствующие работы. К концу года у нас задача, чтобы это оборудование поступило в поликлиники», - сказал Габдрахманов.

Он добавил, что правительство Московской области много вкладывает в развитие поликлиник. В прошлом году было отремонтировано 74 медучреждения. В этом году планируется провести ремонт в 54 поликлиниках.