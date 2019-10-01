РИАМО - 1 окт. Администрация подмосковного Красноармейска оштрафована на 50 тысяч рублей за непредставление сведений по требованию антимонопольного ведомства, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

«Московским областным УФАС России вынесено постановление о привлечении администрации городского округа Красноармейск Московской области к административной ответственности, предусмотренной частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», – говорится в сообщении.

Основанием для привлечения администрации к ответственности стал факт непредставления сведений по мотивированному требованию Московского областного УФАС.

По результатам рассмотрения дела на администрацию городского округа наложили административный штраф в размере 50 тысяч рублей.