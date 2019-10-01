РИАМО - 1 окт. Во вторник в ходе заседания президиума правительства Москвы были подведены итоги международного фестиваля «Круг света», проходившего в столице уже в девятый раз с 20 по 24 сентября, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В этом году фестиваль проходил на девяти площадках — Гребной канал, Театральная площадь, Музей Победы на Поклонной горе, музей-заповедник «Коломенское», парк «Останкино», концертный зал Arbat Hall, центр Digital October, Политехнический музей, проспект Академика Сахарова.

«На церемонии открытия фестиваля 20 сентября на Гребном канале зрители увидели мультимедийный мюзикл «Семь нот». Повторные шоу прошли 21 и 22 сентября. На время фестиваля над каналом была возведена специальная конструкция площадью более 1 тысячи квадратных метров, соединившая берега и служившая экраном для видеопроекций», - отмечается в сообщении.

В рамках фестиваля прошел и международный конкурс видеомэппинга и виджеинга «Арт Вижн в трех номинациях — «Классик», «Модерн» и «Виджеинг».

За время проведения фестиваля в 2019 году его посетили более 3 миллионов человек. В день закрытия фестиваля на Гребном канале зрители не только увидели световую новеллу «Код единства», но и могли стать непосредственными участниками представления: желающие могли отправить организаторам свои детские фотографии, которые затем появились на экране во время представления.

«Всего за четыре дня фестиваля на Гребном канале было выпущено в небо свыше 30 тысяч зарядов фейерверка, в том числе уникальные заряды калибром до 400 миллиметров», - отмечается в сообщении.

По итогам фестиваля были определены победители конкурса «Арт Вижн». В номинации «Классик» победу одержала команда RESORB (Германия), в «Модерне» лучшими стали SKGMEDIA (Китай), а в «Виджеинге» — Ari Dykier (Польша).