РИАМО – 1 окт. Подмосковная легкоатлетка Мария Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 27 сентября по 6 октября 2019 года в столице Катара Дохе проходит чемпионат мира по легкой атлетике. 30 сентября состоялись соревнования по прыжкам в высоту.

«Спортсменка из Московской области Мария Ласицкене, выступающая под нейтральным флагом стала сильнейшей, преодолев планку в 2,04 метра с первой попытки. На втором месте расположилась украинка Ярослава Могучих, также взявшая высоту в 2,04 метра, но затратившая на это большее количество попыток», – отмечается в сообщении.

Бронза досталась представительнице США Вашти Каннингем с результатом в 2 метра ровно.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил легкоатлетку с завоеванием титула.