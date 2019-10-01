РИАМО - 1 окт. Со вторника парковки со шлагбаумами, расположенные у станций метро Сокольнической линии «Филатов луг», «Прокшино» и «Коммунарка», заработали в режиме перехватывающих, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«На них действует обычный для таких парковок тариф: с 05:30 до 02:00 – бесплатно при совершении не менее двух поездок на метро или МЦК, первая из которых совершена от ближайшей станции метрополитена или МЦК, а последняя – от любой другой станции», – отмечается в сообщении.

Чтобы воспользоваться льготой, нужно на въезде взять парковочный билет, совершить две поездки на метро или МЦК, при этом первая поездка должна быть от ближайшей станции метро к парковке. По возвращении на парковку нужно вставить парковочный билет в терминал оплаты. К терминалу приложить проездной билет, чтобы подтвердить льготы. На выезде с парковки нужно вставить парковочный билет в стойку выезда.

Если автомобилист не пользуется общественным транспортом, тариф стандартный: с 06:00 до 22:00 – 50 рублей в час, а с 22:00 до 06:00 – 50 рублей в час в течение первых 2 часов, далее бесплатно (при непрерывной парковке).

Парковки у станций метро «Филатов луг», «Прокшино» и «Коммунарка» заработали в июне. Их общая вместимость составляет более 3,7 тысячи мест, свыше 370 мест из них – для инвалидов.