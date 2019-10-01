РИАМО - 1 окт. Летом на территории лесного массива филиалов лесничеств ГКУ «Мособллес» в Коломенском городском округе, а также в Луховицах, Шатуре и Егорьевске провели мониторинг карантинного фитосанитарного состояния, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«В рамках мониторинга специалистами управления проведен визуальный осмотр деревьев. Также осуществлен отбор образцов фрагментов коры ели, которые были направлены на проведение лабораторной экспертизы во Всероссийском центре карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»)», - отмечается в материале.

Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных объектов. В сентябре 2019 года управлением были составлены соответствующие акты проведения мониторинга карантинного фитосанитарного состояния лесных массивов в ГКУ «Мособллес».