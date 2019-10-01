РИАМО - 1 окт. В Москве возбуждено уголовное дело в отношении персонала ООО Healthy food по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», сообщает «Интерфакс».

Летом 2019 года в Москве и Подмосковье 97 человек отравились едой из вендинговых автоматов Healthy food, и это только официально зарегистрированные случаи. Дело по статье 236 УК РФ возбуждено 30 сентября на основании материала, поступившего из прокуратуры.

«Источник отметил, что летом этого года неустановленные пока работники этой компании осуществляли свою деятельность в нарушение «санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания, других нормативных актов, что повлекло по неосторожности массовое заболевание и отравление людей», — говорится в сообщении.

Статья 236 УК РФ предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до одного года.

Гагаринский суд Москвы 1 августа назначил административное наказание Healthy food, согласно которому компания должна приостановить деятельность по организации общественного питания через вендинговые аппараты. Роспотребнадзор обнаружил многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований при производстве готовой продукции. Также надзорное ведомство назначило Healthy food штрафы на 2 миллиона рублей по итогам расследования случаев отравления людей.