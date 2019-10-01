РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 окт. Более 720 жителей городского округа Люберцы принимают участие в губернаторском проекте «Активное долголетие», они записались в различные оздоровительные секции, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Реализация программы проходит под эгидой министерства социального развития Московской области. Мероприятия проходят на базе комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий», а также в социальных, культурных и спортивных учреждениях.

«Люди старшего поколения могут бесплатно записаться в секции скандинавской ходьбы, лечебной физкультуры, йоги, дыхательной гимнастики. Под руководством тренеров и преподавателей они совершают туристические поездки и прогулки, занимаются творчеством – поют в хоре, занимаются танцами, рукоделием, посещают уроки компьютерной грамотности», – сказал Ружицкий.

С детальным графиком проведения всех мероприятий можно ознакомиться в мобильном приложении «Соцуслуги». Здесь указаны наименования мероприятий, место и время их проведения, а также информация об их продолжительности. Кроме того, - контактный телефон ответственного лица, фамилия и имя специалиста.