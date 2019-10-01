РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 окт. Власти Подольска сформировали 12 земельных участков для многодетных семей в деревнях Федюково и Макарово на территории округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Комитет имущественных и земельных отношений администрации Подольска проводит планомерную работу по формированию земельных участков для многодетных семей.

«В настоящее время сформированы 11 земельных участков в деревне Федюково, один земельный участок в деревне Макарово. Ведутся работы по формированию 17 земельных участков вблизи СНТ «Лесной» у деревни Никулино, после чего данные земельные участки в Подольске также включат в перечень земельных участков, планируемых к распределению», – говорится в сообщении.

Кроме того, 28 земельных участков у деревни Волково Наро-Фоминского округа и один земельный участок в деревне Злобино горокруга Серпухов внесли в перечень невостребованных земельных участков и распределяют в порядке очередности.

Власти Подольска 27 сентября направили повторные обращения в правительство Московской области и в Территориальное управление Росимущества региона по оказанию содействия в решении данного вопроса. Также отправили очередное обращение в АО «ДОМ.РФ» с просьбой передать три земельных участка в муниципальную собственность для предоставления многодетным семьям.

Всего в Подольске состоят на учете 1384 многодетные семьи. В 2019 году администрация планировала предоставить 95 земельных участков, в том числе три – в деревне Злобино в Серпухове, 28 – у деревни Волково Наро-Фоминского округа, 12 – в деревне Федюково, 17 – вблизи СНТ «Лесной», 33 – вблизи деревни Никулино, 2 – в деревне Макарово.

В администрации 10 июня распределяли 36 земельных участков, в том числе в один в деревне Боборыкино и 32 в деревне Никулино в Подольске, три – в деревне Злобино Серпухова. На жеребьевку не явились представители 24 семей. С заявлением о предоставлении участков обратились 16 семей, по 15 заявлениям подготовили постановления о предоставлении участков в собственность, также одно постановление о снятии многодетной семьи с учета.

Девятого сентября распределили 19 земельных участков. На жеребьевку не явились 8 представителей многодетных семей, одна отказалась от участия в процедуре. В настоящее время инициирована процедура предоставления земельных участков участникам жеребьевки.

Информацию о земельных участках можно получить в администрации Подольска по адресу: улица Кирова, дом №4, кабинет 210, телефон 8(496)769-41-98, с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.