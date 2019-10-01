РИАМО – 1 окт. В столице 30-летний мужчина направлен на принудительное лечение за убийство своего знакомого, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Его судили по статьям 105 УК РФ «Убийство», 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», 325 УК РФ «Похищение паспорта».

«Как установлено следствием и судом, 4 августа 2017 года злоумышленник, находясь на платформе железнодорожной станции Москва – Товарная – Курская МЖД, нанес множественные удары в область головы 26-летнему мужчине, причинив телесные повреждения, от которых последний скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении.

Затем мужчина обыскал карманы одежды погибшего, похитил его паспорт и другие документы.

По заключению стационарной комиссионной психиатрической экспертизы установлено, что обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством, не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в связи с чем нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера.

Мужчину отправили на принудительное лечение в медорганизацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.