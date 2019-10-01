РИАМО - 1 окт. Строители завершили весь технологический монтаж конструкций нового Карамышевского моста, полностью возведение объекта планируют завершить к концу ноября, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Строители завершили весь технологический монтаж конструкций Карамышевского моста. С сегодняшнего дня по нему может ездить строительная техника. Рабочим предстоит обустроить дорожное полотно и освещение. Все работы планируется завершить до конца ноября», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам главы Стройкомплекса, уникальность моста в том, что пролетная конструкция длинной 600 метров держится всего на двух опорах, расположенных около берегов реки. На новом мосту будет по три полосы для движения в каждом направлении. Сооружение балочного моста – это финальная часть проекта строительства Северо-Западной хорды (СЗХ).

«Конструкции моста произведены на заводе, который поставлял свои изделия и для Крымского моста», – добавил Хуснуллин.

Старый шлюзовой Карамышевский мост, расположенный в 200 метрах от нового сооружения, будет использоваться для местных поездок без выезда на транзитную магистраль Северо-Западной хорды.