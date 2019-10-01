РИАМО - 1 окт. До конца 2019 года во всех взрослых поликлиниках на территории Подмосковья планируют внедрить электронные карты пациентов, сообщил во вторник первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов.

В региональном доме правительства проходит третий Съезд терапевтов Московской области.

«Мы вместе с федеральным министерством здравоохранения в этом году ставим задачу оснащения всех поликлиник Московской области компьютерами и полного перевода наблюдения на медицинские электронные карты», - сказал Габдрахманов на мероприятии.

Он добавил, что ранее электронные карты внедрили в детских поликлиниках и женских консультациях. Теперь эта практика будет расширена.

«Задача - к концу года развернуть всю эту сеть по всем взрослым поликлиникам. Это важная задача, важно, чтобы в начале следующего года мы в нормальное русло вошли», - отметил Габдрахманов.

Ранее он сообщил, что ежедневно в Подмосковье участковые терапевты и педиатры принимают около 35 тысяч пациентов.