РИАМО - 1 окт. В Волоколамском городском округе возбудили дело о невыплате заработной платы в отношении генерального директора строительной фирмы, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Следственным отделом по городу Волоколамску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора фирмы, занимающейся строительством жилых и нежилых зданий. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы)», – отмечается в сообщении.

По предварительным данным следствия, руководство предприятия из корыстной и иной личной заинтересованности не выплачивало зарплату 16 работникам с января по июнь 2019 года. В результате перед сотрудниками образовалась задолженность в размере более 1,3 миллиона рублей.

«В настоящее время следователями запланирован допрос потерпевших, руководства организации и иных лиц. Из государственных органов будет истребована необходимая финансово-хозяйственная документация предприятия с целью производства бухгалтерской экспертизы», – уточняется в материале.

Также решается вопрос о принятии мер обеспечительного характера для последующего возмещения ущерба, причиненного работникам предприятия.