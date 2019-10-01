РИАМО – 1 окт. Власти РФ продолжают обсуждение четырехдневной рабочей недели, министерство труда и социальной защиты страны назвало плюсы и минусы такого графика и отметило, что планируется создать рабочую группу по вопросам продолжительности рабочего времени, сообщается на сайте Минтруда.

Ведомство направило доклад по вопросу введения четырехдневной рабочей недели в правительство России.

«Данный вопрос требует дальнейшего изучения. В ходе обсуждения с федеральными органами власти, общероссийскими объединениями работодателей и общероссийскими объединениями профсоюзов предложено продолжить рассмотрение темы на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В рамках РТК планируется создать рабочую группу по вопросам продолжительности рабочего времени и гибких форм занятости», – говорится в сообщении.

Среди плюсов обязательного сокращения рабочей недели при сохранении уровня зарплат отмечен тот факт, что это поспособствует охране здоровья. Также можно добиться повышения эффективности труда и профессиональной трудоспособности, личностному и профессиональному развитию работников, более гармоничному сочетанию семейных и производственных обязанностей. Также у людей будет больше времени на спорт, культуру, отдых.

Среди минусов названо возможное увеличение издержек на рабочую силу, а также себестоимости продукции.

Минтруд напомнил, что, согласно ТК, при взаимном согласии работодателя и работника последнему может быть установлен гибкий режим рабочего времени. При этом минимальный порог рабочего времени в кодексе не установлен.

Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю ранее поднял премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отмечал, что российское трудовое законодательство должно соответствовать времени, стать более гибким, при этом необходимо учитывать пожелания и работников, и работодателей.