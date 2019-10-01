РИАМО - 1 окт. Минздрав РФ создал комиссию в связи с ситуацией с увольнением врачей из НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина в Москве, сообщается на сайте министерства.

«После поступления в министерство здравоохранения России обращения врачей НИИ детской онкологии и гематологии Минздравом России была создана комиссия под председательством директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елены Байбариной», – говорится в сообщении.

В состав комиссии вошли сотрудники министерства, главный детский онколог Минздрава РФ, ведущие специалисты (детские онкологи из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону), представитель Национальной медицинской палаты и благотворительного фонда. Срок работы комиссии обозначен до 10 октября.

Согласно предварительным выводам комиссии, из НИИ детской онкологии и гематологии увольнения сотрудников за время работы директора Светланы Варфоломеевой не проводились.

Требования, которые предъявляет к коллективу Варфоломеева, являются абсолютно обоснованными, соответствуют современным подходам и повышают качество лечения больных. Эти требования выполняются во всех других онкологических институтах страны, отмечается на сайте.

Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.

Ранее врачи, работающие в отделении НМИЦ онкологии имени Блохина, заявили о готовности уволиться в полном составе из-за конфликта с новым руководством и невыносимых условий работы. Свое видеообращение они опубликовали на YouTube-канале «Альянса врачей».