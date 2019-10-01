РИАМО - 1 окт. В Подмосковье участковые терапевты и педиатры ежедневно принимают около 35 тысяч пациентов, запрос на медицинскую помощь в регионе увеличивается с каждым годом, сообщил во вторник первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов.

В региональном доме правительства проходит третий Съезд терапевтов Московской области.

«Безусловно, участковые терапевты, педиатры - они на передовой. Если взять Московскую область, то ежедневно вы принимаете около 35 тысяч пациентов. Это огромная цифра. Эта разветвленная сеть, которая присутствует в Московской области с большим количеством населения, она требует особого подхода», - сказал Габдрахманов в рамках мероприятия.

Он добавил, что запрос на медицинскую помощь в регионе увеличивается с каждым годом, причина этого - рост населения.

«Каждый год население Московской области растет на 90 тысяч человек. Следовательно, запрос на медицинскую помощь тоже растет с каждым годом», - сказал Габдрахманов.