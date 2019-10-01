РИАМО - 1 окт. Электропоезд на железнодорожной станции Радищево Ленинградского направления МЖД насмерть сбил мужчину, все обстоятельства происшествия выясняются, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«На железнодорожной станции Радищево Ленинградского направления электропоездом сообщением Подсолнечная – Москва смертельно травмирован мужчина. В настоящее время проводится проверка», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.