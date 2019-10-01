РИАМО - 1 окт. Столичная Госавтоинспекция возбудила административное дело в отношении 30-летнего водителя спорткара Lamborghini, который не уступил дорогу машине скорой помощи на Волоколамском шоссе, сообщается на сайте МВД РФ.

Инцидент произошел ночью 26 сентября в районе дома 88 по Волоколамскому шоссе. Водитель эксклюзивного спортивного авто почти минуту не пропускал по левой полосе автомобиль скорой со включенным спецсигналом и проблесковым маячком, хотя у владельца желтого Lamborghini имелась возможность перестроиться в правый ряд. Полиция начала проверку после публикации видеозаписи произошедшего в СМИ.

«За грубое нарушение правил дорожного движения задержан водитель автомобиля премиум-класса. <…> Иномарка под управлением 30-летнего мужчины была остановлена полицейскими на Садовнической улице города Москвы», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.17 КоАП РФ.

«Выясняются все обстоятельства произошедшего», – заключила Волк.

Мужчине грозит штраф и лишение прав на управление автомобилем на срок от трех месяцев до года.