РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 окт. Около 300 молодых людей из подмосковного Подольска планируют отправить на срочную службу в Вооруженные силы РФ в рамках осенней призывной кампании, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В России 1 октября начался осенний призыв в армию, призывная кампания продлится до 31 декабря. В ходе призыва в городском округе Подольск на военную службу планируется направить около 300 человек», – говорится в сообщении.

Как отметил начальник отдела военного комиссариата Московской области по городскому округу Подольск Владимир Коротких, новобранцев будут распределять по разным родам войск – в Федеральную службу охраны, Федеральную службу войск национальной гвардии, МЧС и другие.

Осенний призыв станет первым, который проводят по новым правилам. Так, 1 сентября начали действовать поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», на основании которых российские срочники получили возможность уйти в запас досрочно, если в период прохождения службы возникла такая необходимость – например, родился второй ребенок.

Также призывники получили возможность отказаться от отсрочки от службы в армии. Нововведение, в частности, распространяется на родных братьев или сыновей погибших на службе военных, студентов очной формы обучения, а также обладателей ученой степени.